Описание

Складной чехол для круглых и квадратных светофильтров (до 100 мм), прямоугольных (150х100 мм) и карт памяти позволяет аккуратно и безопасно перевозить хрупкие аксессуары. Внутри расположены 2 квадратных кармана из полиуретана, 2 прямоугольных кармана из полиуретана и 4 квадратных уплотненных тканевых кармана. Также имеются 2 кармана из полиуретана для карт памяти. Закрываются на липучку.

Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, что позволяет переносить его на внешней стороне рюкзака или сумки. Чехол можно закрепить на поясном ремне, рюкзаке или сумке, для этого предусмотрены две петли и нейлоновая стропа с пряжкой YKK. В сложенном виде чехол фиксируется липучкой.

Технические характеристики:

Размер в сложенном виде, см – 14,5 х 24,5 х 2,5

Вес, гр – 350

Гарантия производителя 3 года