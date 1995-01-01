Чехол Summit Creative Filter Bag 100-5, для 5 светофильтров до 100 мм, оранжевый
Код товара : УТ-00074849
Артикул : SUM-FILTERBAG100-5-ORANGE
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Складной чехол для круглых и квадратных светофильтров (до 100 мм) и карт памяти позволяет аккуратно и безопасно перевозить хрупкие аксессуары. Внутри расположены 3 кармана из полиуретана и 2 уплотненных тканевых кармана. Также имеется карман из полиуретана для карт памяти. Карман закрывается на липучку.
Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, что позволяет переносить его на внешней стороне рюкзака или сумки. Чехол можно закрепить на поясном ремне, рюкзаке или сумке, для этого имеется широкая петля на липучке и нейлоновая стропа с пряжкой YKK. В сложенном виде чехол фиксируется липучкой.
Технические характеристики:
- Размер в сложенном виде, см – 14,5 х 13,5 х 2,5
- Вес, гр – 100
Гарантия производителя 3 года