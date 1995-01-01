Описание

Складной чехол для круглых и квадратных светофильтров (до 100 мм) и карт памяти позволяет аккуратно и безопасно перевозить хрупкие аксессуары. Внутри расположены 3 кармана из полиуретана и 2 уплотненных тканевых кармана. Также имеется карман из полиуретана для карт памяти. Карман закрывается на липучку.

Чехол изготовлен из прочного водоотталкивающего rip-stop нейлона 420D, что позволяет переносить его на внешней стороне рюкзака или сумки. Чехол можно закрепить на поясном ремне, рюкзаке или сумке, для этого имеется широкая петля на липучке и нейлоновая стропа с пряжкой YKK. В сложенном виде чехол фиксируется липучкой.

Технические характеристики:

Размер в сложенном виде, см – 14,5 х 13,5 х 2,5

Вес, гр – 100

Гарантия производителя 3 года