Описание

Удобный компактный органайзер для хранения и аккуратного размещение небольших предметов внутри сумки или рюкзака. Компактный размер и легкий вес органайзера позволяет брать его с собой в любые фотопутешествия, не утяжеляя свое снаряжение. Внутри органайзера расположены упругие петли, которые надежно удерживают кабели, аккумуляторы и другие аксессуары подходящего размера.

Для крепления органайзера на внешней стороне рюкзака предусмотрены две широкие нейлоновые ленты, расположенные на задней части сумки и две небольшие проушины, расположенные в боковых частях. Стенки органайзера имеют утолщение, установлена надежная японская молния YKK. Ярко-голубой цвет поможет быстро найти органайзер внутри рюкзака.

Технические характеристики:

Размер, см – 12 х 18,5 х 3,5

Вес, гр – 50

Гарантия производителя 3 года