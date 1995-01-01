Чехол-органайзер Summit Creative Buttery Bag, для аккумуляторов, синий
Код товара : УТ-00074870
Артикул : SUM-INNERACCBAG-BLUE
Гарантия производителя 3 года
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Описание
Удобный компактный органайзер для хранения и аккуратного размещение небольших предметов внутри сумки или рюкзака. Компактный размер и легкий вес органайзера позволяет брать его с собой в любые фотопутешествия, не утяжеляя свое снаряжение. Внутри органайзера расположены упругие петли, которые надежно удерживают кабели, аккумуляторы и другие аксессуары подходящего размера.
Для крепления органайзера на внешней стороне рюкзака предусмотрены две широкие нейлоновые ленты, расположенные на задней части сумки и две небольшие проушины, расположенные в боковых частях. Стенки органайзера имеют утолщение, установлена надежная японская молния YKK. Ярко-голубой цвет поможет быстро найти органайзер внутри рюкзака.
Технические характеристики:
- Размер, см – 12 х 18,5 х 3,5
- Вес, гр – 50
Гарантия производителя 3 года