Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075407
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03
Причина уценки:
Хорошее состояние.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140407
Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 - Pewter для фотоаппарата.
Небольшая фотосумка вмещающая беззеркальную камеру с 2-3 объективами. Внешний размер - 22,5х15,5х11,5 см. Внутренний размер - 21,5x13,5x9,5 см. Вес - 0,3 кг.
Состояние: 5.
Комплектация: дождевик, без ремня.
Гарантия 14 дней.
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