Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075407 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03

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Задать вопрос Причина уценки: Хорошее состояние. Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 140407 Сумка Think Tank Mirrorless Mover 20 - Pewter для фотоаппарата.

Небольшая фотосумка вмещающая беззеркальную камеру с 2-3 объективами. Внешний размер - 22,5х15,5х11,5 см. Внутренний размер - 21,5x13,5x9,5 см. Вес - 0,3 кг. Состояние: 5.

Комплектация: дождевик, без ремня.

Гарантия 14 дней.

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