Сумка Nikon для фототехники (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075405 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03

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Задать вопрос Причина уценки: Немного заедает замок. 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140405 Внешние размеры: 20x18x13

Внутренние размеры: 17x16x9.5 Состояние: 3; царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: ремень.

Гарантия 14 дней.

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