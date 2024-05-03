Сумка Nikon для фототехники (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00075405
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03
Причина уценки:
Немного заедает замок.
390 ₽
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140405
Внешние размеры: 20x18x13
Внутренние размеры: 17x16x9.5
Состояние: 3; царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: ремень.
Гарантия 14 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.