Фоторамка STYLER VALETTA 30x40 см, темно-серый
Код товара : УТ-00039135
Артикул : RA14705
31%
1 390 ₽
970 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий из полистирола размером 30 х 40 см. Сзади имеется крепление для вертикального подвеса и ножка-подставка для размещения в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: Полистирол
- Размер фотографии: 30 х 40 см
- Цвет: темно-серый