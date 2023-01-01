Фоторамка STYLER Valetta AA, 30x40 см, серебристая
Код товара : УТ-00062039
Артикул : RA14689
1 390 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий, репродукций, рисунков, постеров формата 30 х 40 см. Минеральное стекло, серебристый багет с эффектом старения. Настольной подставки нет, имеется крепление для подвешивания на стену.