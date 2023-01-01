Фоторамка STYLER Valetta А4 21x30 см, темно-серый
Код товара : УТ-00039134
Артикул : RA14702
1 490 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для фотографий из полистирола размером 21 х 30 см. Сзади имеется крепление для вертикального подвеса и ножка-подставка для размещения в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: Полистирол
- Размер фотографии: 21 х 30 см
- Цвет: темно-серый