Фоторамка STYLER Valetta А4, 21x30 см, серебристая
Код товара : УТ-00062038
Артикул : RA14688
1 200 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Минеральное стекло, серебристый багет с эффектом старения. Настольной подставки нет, имеется крепление для подвешивания на стену.