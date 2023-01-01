Фоторамка STYLER Valetta AA 15x21 см, серебристая
Код товара : УТ-00058340
Артикул : RA14686
850 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий размером 15 х 21 см. Минеральное стекло, серебристый багет с эффектом старения. Сзади имеется крепление для вертикального подвеса и ножка-подставка для размещения в горизонтальном положении.