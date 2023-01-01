Фоторамка STYLER SEVILLA 15x21 см, черная
Код товара : УТ-00039145
Артикул : RA14722
990 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Полистирол
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий размером 15 х 21 см. Сзади имеется крепление для вертикального подвеса и ножка-подставка для размещения в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: Полистирол
- Размер фотографии: 15 х 21 см
- Цвет: черный