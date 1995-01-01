Фоторамка STYLER Narvik А4 21x30 см, бежевая
Код товара : УТ-00016841
Артикул : RA13501
990 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Размер фотографии
21х30 см
Цвет багета
Бежевый
Мультирама
Количество фотографий
1 фото
Описание
Рамка для фотографий размером 21х30 см. с задником (в том числе ножка и ушки для крепления на стену). Может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: МДФ
- Размер фотографии: 21х30 см
- Размер рамки: 24x36 см
- Цвет: бежевый
- Паспарту: нет
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