Главная страница Фоторамки Фоторамки Styler Фоторамка STYLER Narvik А4 21x30 см, бежевая

Фоторамка STYLER Narvik А4 21x30 см, бежевая

0 0 отзывов Код товара : УТ-00016841 Артикул : RA13501



Все характеристики Рамка для фотографий размером 21х30 см. с задником (в том числе ножка и ушки для крепления на стену). Может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Размер Материал багета МДФ Размер фотографии 21х30 см Цвет багета Бежевый Мультирама Количество фотографий 1 фото

Описание Рамка для фотографий размером 21х30 см. с задником (в том числе ножка и ушки для крепления на стену). Может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Производитель: Styler Польша

Материал багета: МДФ

Размер фотографии: 21х30 см

Размер рамки: 24x36 см

Цвет: бежевый

Паспарту: нет

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.