Фоторамка STYLER Narvik А4 21x30 см, серый
Код товара : УТ-00021113
Артикул : RA13500
990 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для фотографий размером 21х30 см. с задником (в том числе ножка и ушки для крепления на стену). Может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: МДФ
- Размер фотографии: 21х30 см
- Размер рамки: 24x36 см
- Цвет: серый
- Паспарту: нет