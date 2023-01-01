Фоторамка STYLER LAHTI 15x21 см, серая
Код товара : УТ-00016849
Артикул : RA13656
950 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий размером 15х21 см. с задником (в том числе ножка и ушки для крепления на стену). Может быть установлена как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
- Производитель: Styler Польша
- Материал багета: МДФ
- Размер фотографии: 15х21 см
- Размер рамки: 20x26 см
- Цвет: серый
- Паспарту: нет