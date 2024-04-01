Стойка «лягушка», стальная (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074602 Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-01/02

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости, следы коррозии на болтах. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139602 Стойка «лягушка», стальная Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 4 Комплектация: стойка Гарантия 14 дней.

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