Описание

Мерный стакан для лабораторий с мерной шкалой от 20 до 100 мл (шаг 5 мл), полупрозрачный. Выполнен из полипропилена: не бьется, имеет высокую химическую и температурную устойчивость.

Лабораторная посуда из полипропилена – достоинства и преимущества

Преимущества лабораторной посуды из полипропилена оценили во всем мире. Прочный, небьющийся полипропилен служит дольше, а стоит дешевле, не уступая по химическим свойствам традиционной стеклянной посуде.

Лабораторная посуда из полипропилена

выдерживает разведение концентрированных кислот и щелочей;

позволяет проводить горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок;

пригодна для приготовления растворов и анализа проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов;

подходит для проведения анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия).

Физические и химические характеристики лабораторной посуды из полипропилена

имеет температурный режим работы от - 10 до + 135 °С;

стерилизуется паром при температуре 121 °С в течение 20 минут, газом (этилен оксид) или формалином и этанолом;

имеет гидрофобную и антиадгезионную поверхности;

проявляет высокую химическую устойчивость при взаимодействии с галогензамещенными углеводородами и углеводородами ароматического ряда, простыми и сложными эфирами и кетонами (в течение 7 – 30 дней).

Лабораторная посуда из полипропилена производства группы компаний «Экрос» имеет необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. Она внесена в Государственный реестр средств измерений под номерами RU.С.29.022.А. № 25025 и RU.С.29.022.А. № 25037.

Поверка лабораторной посуды из полипропилена осуществляется ФГУ «Тест-Санкт-Петербург» в соответствии со следующими методиками поверки: «Цилиндры мерные из полипропилена вместимостью 250, 500 мл. Методика поверки», «Стаканы и кружки мерные из полипропилена. Методика поверки», утвержденными ГЦИ СИ «Тест-Санкт-Петербург».

В 2000 году лабораторная посуда из полипропилена марки Группы компаний «Экрос» стала победительницей конкурса «Сто лучших товаров России».