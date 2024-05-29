Стабилизатор механический (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076000
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-29
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Механический стабилизатор – это устройство, предназначенное для обеспечения плавности и стабильности съемки фото и видео.
В отличие от электронных стабилизаторов, которые используют моторы и гироскопы для компенсации движений, механические стабилизаторы работают за счет противовесов и шарнирных соединений.
Это делает их более простыми, легкими и доступными по цене, а также не требующими зарядки.
Вес до 2.5 кг.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация: чехол, площадка.
Гарантия 14 дней.