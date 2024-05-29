Описание

Механический стабилизатор – это устройство, предназначенное для обеспечения плавности и стабильности съемки фото и видео.

В отличие от электронных стабилизаторов, которые используют моторы и гироскопы для компенсации движений, механические стабилизаторы работают за счет противовесов и шарнирных соединений.

Это делает их более простыми, легкими и доступными по цене, а также не требующими зарядки.

Вес до 2.5 кг.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4.

Комплектация: чехол, площадка.

Гарантия 14 дней.