Спусковая кнопка для камер Fujifilm, Leica и др., серебро (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00066167
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-14
Причина уценки:
Новая.
390 ₽
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Описание
Код товара: 131167
Спусковая кнопка для камер Fujifilm, Leica и др., серебро.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:- .
Гарантия 90 дней.
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