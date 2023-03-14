Спусковая кнопка для камер Fujifilm, Leica и др., серебро (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00066167 Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-14



Задать вопрос Причина уценки: Новая. 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 131167 Спусковая кнопка для камер Fujifilm, Leica и др., серебро.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация:- .

Гарантия 90 дней.

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