Фотоаппарат Lomography Sprocket Rocket Baja Blue

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072793 Артикул : hp400baja

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Панорамная камера c возможностью экспонирования зоны перфорации. Снимки с дырочками и служебной информацией производителя пленки обладают совершенно особой аналоговой аурой. Очень широкий формат: соотношение сторон 1:3. Камера использует обычную 35-мм пленку (135 формат). Задать вопрос 8 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Панорамная камера c возможностью экспонирования зоны перфорации. Снимки с дырочками и служебной информацией производителя пленки обладают совершенно особой аналоговой аурой. Очень широкий формат: соотношение сторон 1:3. Камера использует обычную 35-мм пленку (135 формат). Перемотка пленки может осуществляться в обе стороны, что расширяет возможности для мультиэкспозиции. Также предусмотрено штативное гнездо для съемки с длительными выдержками и горячий башмак для вспышек. Характеристики Объектив: 30 мм f/10.8, угол поля зрения 106°

30 мм f/10.8, угол поля зрения 106° Выдержка: 1/100 с или от руки (bulb)

1/100 с или от руки (bulb) Экспозиция: ручная

Фокусировка: зональная фокусировка: от 0.6 до 1 м, от 1 м до бесконечности

Вспышка: стандартный горячий башмак для вспышек

Видоискатель: есть

Питание: не требуется

не требуется Вес: 230 г

230 г Размеры: 152 х 83 х 76 мм

152 х 83 х 76 мм Особые характеристики: мультиэкспозиция

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