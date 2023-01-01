Фотоаппарат Lomography Sprocket Rocket 35 mm
Код товара : 00000045095
Артикул : HP400
8 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Панорамная камера c возможностью экспонирования зоны перфорации. Снимки с дырочками и служебной информацией производителя пленки обладают совершенно особой аналоговой аурой. Очень широкий формат: соотношение сторон 1:3. Камера использует обычную 35-мм пленку (135 формат).
Перемотка пленки может осуществляться в обе стороны, что расширяет возможности для мультиэкспозиции. Также предусмотрено штативное гнездо для съемки с длительными выдержками и горячий башмак для вспышек.