Беззеркальный фотоаппарат Sony SONY ZV-E10L Kit + 16-50 черный (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074525 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/3

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, Незначительные бытовые загрязнения 56 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Объектив в комплекте есть

Название объектива Sony PZ 16-50 OSS

Байонет Sony E

Система стабилизатора подвижный элемент в объективе

Число мегапикселей матрицы 25 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2 МП

Размер Full frame (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Количество точек фокусировки 425

Чувствительность 100 - 32200 ISO

Скорость быстрой съемки 11 кадров/с

Видоискатель нет (вывод на экран)

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран поворотный, сенсорный

Память и интерфейсы

Интерфейсы подключения HDMI, Тип USB2.0

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с

Емкость аккумулятора 440 фотографий

Тип аккумулятора NP-FW50

Размер 115.2x64.2x44.8 мм

Вес 343 г, с элементами питания

Код товара: 139525

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, Незначительные бытовые загрязнения

Комплектация: Фотокамера, объектив, аккумулятор, нашейный ремень, зарядное устройство, защита микрофона от ветра, коробка.

Гарантия 90 дней.

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