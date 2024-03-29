Беззеркальный фотоаппарат Sony SONY ZV-E10L Kit + 16-50 черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074525
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/3
Причина уценки:
5-, Незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте есть
Название объектива Sony PZ 16-50 OSS
Байонет Sony E
Система стабилизатора подвижный элемент в объективе
Число мегапикселей матрицы 25 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2 МП
Размер Full frame (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Количество точек фокусировки 425
Чувствительность 100 - 32200 ISO
Скорость быстрой съемки 11 кадров/с
Видоискатель нет (вывод на экран)
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран поворотный, сенсорный
Память и интерфейсы
Интерфейсы подключения HDMI, Тип USB2.0
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с
Емкость аккумулятора 440 фотографий
Тип аккумулятора NP-FW50
Размер 115.2x64.2x44.8 мм
Вес 343 г, с элементами питания
Код товара: 139525
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, Незначительные бытовые загрязнения
Комплектация: Фотокамера, объектив, аккумулятор, нашейный ремень, зарядное устройство, защита микрофона от ветра, коробка.
Гарантия 90 дней.