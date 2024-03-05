Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073803
Артикул : б/у-НМ 2024-03-05
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138803
Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: камера, объектив, АКБ, коробка, крышка байонета и объектива.
Гарантия 90 дней.