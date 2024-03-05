Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073803 Артикул : б/у-НМ 2024-03-05

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 62 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138803 Камера ZV-E10 оснащена матрицей APS-C Exmor™ CMOS 24,2 эффективных мегапикселя и процессором обработки изображений BIONZ X. Они обеспечивают превосходное качество изображения, высокую светочувствительность, отличную детализацию и красивый естественный эффект боке. Кроме того, в новой камере присутствуют популярные среди видеоблогеров функции из цифровой камеры ZV-1. Например, функция «Background Defocus»i, которая позволяет плавно переключаться между размытым и четким фоном, и режим «Product Showcase Setting»ii, в котором камера автоматически переключается с лица человека на выделенный объект съемки. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: камера, объектив, АКБ, коробка, крышка байонета и объектива.

Гарантия 90 дней.

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