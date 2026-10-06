Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097841 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-10-06/2 Код товара: УТ-00097841 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-10-06/2 Sony ZV-E10 Kit Black + E 16-50mm

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; Есть незначительные следы эксплуатации;

S/n:5894148/7218447С;

Комплектация: -; коробка, акб., ветрозащита микрофонов, плечевой ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony ZV-E10 Kit Black + E 16-50mm

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; Есть незначительные следы эксплуатации;

S/n:5894148/7218447С;

Комплектация: -; коробка, акб., ветрозащита микрофонов, плечевой ремень

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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