Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm, черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097841
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-10-06/2
Код товара:УТ-00097841
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-10-06/2
Sony ZV-E10 Kit Black + E 16-50mm
УТ-00097776
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; Есть незначительные следы эксплуатации;
S/n:5894148/7218447С;
Комплектация: -; коробка, акб., ветрозащита микрофонов, плечевой ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; Есть незначительные следы эксплуатации;
S/n:5894148/7218447С;
Комплектация: -; коробка, акб., ветрозащита микрофонов, плечевой ремень
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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