Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00074787
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Пробег 45 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139787
Sony ZV-E10 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS – это компактная беззеркальная камера начального уровня, ориентированная на видеоблогеров и создателей контента.
Основные характеристики:
Датчик: APS-C CMOS 24,2 МП
Процессор: BIONZ X
Видео: 4K UHD при 30 кадрах в секунду, 1080p при 120 кадрах в секунду
Фото: 24,2 МП
ISO: 100-32000 (расширяется до 50-51200)
Автофокус: контрастный с 425 точками
Стабилизация изображения: Optical SteadyShot
Сенсорный дисплей: 3,0 дюйма, 921 600 точек, поворотный
Электронный видоискатель: нет
Вес: 343 г (с корпусом)
Комплектация: камера, объектив 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, аккумулятор, зарядное устройство
Преимущества:
- Компактный и легкий: ZV-E10 - одна из самых компактных и легких беззеркальных камер на рынке, что делает ее идеальной для путешествий и съемки в движении.
- Простота использования: камера проста в использовании, с простыми в навигации меню и понятными элементами управления.
- Качественное видео: ZV-E10 способна снимать видео 4K UHD с высокой детализацией и плавной частотой кадров.
- Функции для видеоблогов: камера оснащена рядом функций, специально разработанных для видеоблогеров, таких как автофокус с распознаванием лица, отслеживание объекта и функция "Product Showcase".
- Поворотный сенсорный экран: сенсорный экран можно поворачивать на 180 градусов, что удобно для съемки селфи и видео с низкой точки зрения.
- Доступная цена: ZV-E10 - одна из самых доступных беззеркальных камер с возможностью съемки 4K.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, пробег 45 кадров.
Комплектация: полный комплект; 5820650/6654945C;
Гарантия 90 дней.