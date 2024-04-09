Описание

Код товара: 139787

Sony ZV-E10 Kit 16-50mm f/3.5-5.6 OSS – это компактная беззеркальная камера начального уровня, ориентированная на видеоблогеров и создателей контента.

Основные характеристики:

Датчик: APS-C CMOS 24,2 МП

Процессор: BIONZ X

Видео: 4K UHD при 30 кадрах в секунду, 1080p при 120 кадрах в секунду

Фото: 24,2 МП

ISO: 100-32000 (расширяется до 50-51200)

Автофокус: контрастный с 425 точками

Стабилизация изображения: Optical SteadyShot

Сенсорный дисплей: 3,0 дюйма, 921 600 точек, поворотный

Электронный видоискатель: нет

Вес: 343 г (с корпусом)

Комплектация: камера, объектив 16-50mm f/3.5-5.6 OSS, аккумулятор, зарядное устройство

Преимущества:

- Компактный и легкий: ZV-E10 - одна из самых компактных и легких беззеркальных камер на рынке, что делает ее идеальной для путешествий и съемки в движении.

- Простота использования: камера проста в использовании, с простыми в навигации меню и понятными элементами управления.

- Качественное видео: ZV-E10 способна снимать видео 4K UHD с высокой детализацией и плавной частотой кадров.

- Функции для видеоблогов: камера оснащена рядом функций, специально разработанных для видеоблогеров, таких как автофокус с распознаванием лица, отслеживание объекта и функция "Product Showcase".

- Поворотный сенсорный экран: сенсорный экран можно поворачивать на 180 градусов, что удобно для съемки селфи и видео с низкой точки зрения.

- Доступная цена: ZV-E10 - одна из самых доступных беззеркальных камер с возможностью съемки 4K.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, пробег 45 кадров.

Комплектация: полный комплект; 5820650/6654945C;

Гарантия 90 дней.