Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Body, черный (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097365
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/2
Код товара:УТ-00097365
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потёртости на нижней части камеры.
Пробег: 1500 кадров.
S/n: 5830094
Комплектация: камера, АКБ.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потёртости на нижней части камеры.
Пробег: 1500 кадров.
S/n: 5830094
Комплектация: камера, АКБ.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.