Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Body, черный (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097365 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/2 Код товара: УТ-00097365 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потёртости на нижней части камеры.

Пробег: 1500 кадров.

S/n: 5830094

Комплектация: камера, АКБ.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потёртости на нижней части камеры.

Пробег: 1500 кадров.

S/n: 5830094

Комплектация: камера, АКБ.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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