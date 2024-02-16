Беззеркальная камера Sony ZV-E1 Body, черная (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073530 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/04

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Задать вопрос Причина уценки: После замены стабилизатора и основной платы. Нет ремня, нет ветрозащиты. Минимальные следы эксплуатации. 155 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138530 Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой

Объектив в комплекте нет

Байонет Sony E

Стабилизатор изображения (фотосъемка) цифровой

Число мегапикселей матрицы 12.1 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 12 МП

Размер Full frame (35.6 x 23.8 мм)

Максимальное разрешение 4240 x 2832

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Глубина цвета 42 бит/пиксел Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 2753108

Комплектация: Крышка на байонет, аккумулятор, коробка.

Гарантия 90 дней.

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