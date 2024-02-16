Беззеркальная камера Sony ZV-E1 Body, черная (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073530
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-16/04
Причина уценки:
После замены стабилизатора и основной платы. Нет ремня, нет ветрозащиты. Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138530
Тип камеры беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте нет
Байонет Sony E
Стабилизатор изображения (фотосъемка) цифровой
Число мегапикселей матрицы 12.1 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 12 МП
Размер Full frame (35.6 x 23.8 мм)
Максимальное разрешение 4240 x 2832
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 2753108
Комплектация: Крышка на байонет, аккумулятор, коробка.
Гарантия 90 дней.