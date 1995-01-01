Описание

Разработанная для создателей контента и видеоблогеров, модель ZV-1 сочетает в себе простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров.

«Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – говорит Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Digital Imaging компании Sony Europe. – Эта камера появилась благодаря отзывам и обратной связи от обширного сообщества наших пользователей, которые не хотели идти на компромисс и ограничиваться гибридными продуктами, поэтому мы спроектировали эту модель специально для тех, кто в первую очередь занимается созданием контента. Камера отличается инновационным дизайном, и в ней реализовано множество новых технологий, настроек и режимов, которые позволяют пользователям создавать контент способами, которые ранее не были им доступны. Модель ZV-1 обеспечивает идеальную съемку в любых условиях. Каждая функция оптимизирована для повседневного использования видеоблогерами, независимо от характера создаваемого ими видео».

В модели ZV-1 используется 1" дюймовый КМОП-сенсор Exmor RS® с DRAM-чипом и светосильный объектив ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-70mm[1] F1.8-2.8, позволяющий добиться эстетичного эффекта боке (размытия фона), тем самым выделяя объект съемки на общем фоне. Камера умеет фиксировать и отслеживать объект съемки с высокой точностью и скоростью благодаря ультрасовременной системе автофокусировки от Sony. Кроме того, в ZV-1 используется процессор изображений BIONZ X™ последнего поколения с интерфейсом LSI, который обеспечивает высокое разрешение и низкий уровень шума для достижения превосходного качества изображения. Кроме того, помимо этой передовой технологии обработки изображений в камере реализована возможность высококачественной записи звука с гибкими настройками. ZV-1 – это первая компактная камера Sony, которая оснащена сенсорным открывающимся вбок ЖК-дисплеем Vari-angle, что упрощает съёмку в режиме селфи при подключении внешних аудио аксессуаров. Специально для блогеров в камере ZV-1 реализованы расширенные функции, в том числе возможность записи видео в формате 4K[2] и встроенная оптическая система стабилизации изображения.

Быстрое переключение между двумя режимами глубины резкости

Камера Sony ZV-1 предлагает простое решение для переключения между двумя уровнями фонового размытия (боке) во время съемки. С помощью новой функции Bokeh Switch пользователи смогут быстро менять настройки диафрагмы, увеличивая или уменьшая размытие фона, при этом не теряя фокусировки на объекте. Расположенная в верхней части камеры, кнопка Bokeh легко доступна для нажатия и делает селфи-съемку более удобной.

Проработанная фокусировка на объекте съемки

С камерой Sony ZV-1 съемка популярного жанра обзоров или аналогичного видеоконтента становится еще удобнее. Благодаря новой функции Product Showcase Setting вам больше не придется помещать руку в кадр, чтобы заставить камеру сфокусироваться на объекте съемки – теперь она сам обеспечивает быстрое и плавное перемещение фокуса с вашего лица на объект, находящийся перед объективом, и обратно.

В этой новой компактной камере используется усовершенствованная система автофокуса, в основе которой лежит передовая технология, разработанная для камер α™ (Alpha™) и RX. Она позволяет с высокой точностью и скоростью фиксировать и отслеживать объекты во время записи. Для поддержания фокусировки на том или ином объекте или объектах в сложных или динамичных сценах, функции Real-time Eye AF[3] и Real-time Tracking для видео позволяют ZV-1 фиксировать фокус на глазах / лице объекта или плавно перемещать фокус между несколькими объектами, сохраняя возможность управления скоростью автофокусировки и чувствительность отслеживания.

Приоритет на лицо

Резкие изменения в освещении, например, при переходе из помещения на улицу в солнечный день или внезапная смена яркого света на тень не представляют сложности для Sony ZV-1 благодаря новой функции автоэкспозиции Face Priority auto exposure (AE). Камера автоматически определяет лицо и соответствующим образом настраивает экспозицию, обеспечивая оптимальный уровень яркости для максимально качественного изображения при съемке в любых условиях. Кроме того, эта технология предотвращает резкое изменение экспозиции, когда объект быстро покидает кадр, что позволяет не допустить внезапного затемнения видео.

Живые цвета

В Sony ZV-1 используется улучшенная технология обработки цветности, которая была дополнена для максимально точной передачи оттенков кожи. Чтобы акцентировать внимание на лице, что особенно актуально при съемке в режиме селфи, ZV-1 обеспечивает максимально естественную цветовую гамму, сохраняя при этом четкость изображения рта и глаз как при съемке в режиме видео, так и в формате фото.

Кристально чистый звук

Для создания высококачественного контента требуется обеспечить четкую качественную аудиодорожку. Камера Sony ZV-1 полностью оснащена всем необходимым, предлагая гибкие настройки для надежной записи качественного звука. В камере предусмотрен новейший встроенный направленный трехкапсульный микрофон Sony, который разработан для записи звука перед камерой – это обеспечивает четкую запись голоса человека, находящегося перед объективом камеры, и минимизации фонового шума, особенно при съемке в режиме селфи. Кроме того, ZV-1 оснащена стандартным разъемом для микрофона (3,5 мм), и разъёмом Multi Interface Shoe™ (MI-башмак), что позволяет с легкостью подключать самые различные внешние микрофоны. ZV-1 также поставляется с ветрозащитной накладкой микрофона[4], которая устанавливается в разъем MI, чтобы свести к минимуму помехи от ветра.

Дизайн и функциональность для видеоблогеров

Модель Sony ZV-1 разрабатывалась специально для видеоблогеров. Эта компактная, легкая (при весе приблизительно 294 г и размерах 105,5 мм x 60,0 мм x 43,5 мм) камера является первой компактной камерой Sony с открывающимся вбок ЖК-экраном Vari-angle с изменяющимся углом наклона. Она также облегчает процесс съемки благодаря разъёму MI, позволяющему подключать внешнее оборудование без дополнительных аксессуаров.

Удобное управление камерой ZV-1 одной рукой достигается благодаря комфортной рукоятке и большой кнопке REC для начала видеозаписи, размещенной в верхней части камеры. Кроме того, на передней панели камеры предусмотрен светодиодный индикатор, указывающий, что запись идет.

В Sony ZV-1 также реализованы новейшие технологии стабилизации изображения, которые обеспечивают плавность видео даже при съемке с рук во время ходьбы. При записи в формате HD (Active mode) камера одновременно использует оптическую и электронную стабилизацию, что позволяет уменьшить дрожание в 11 раз[5] по сравнению со стандартным режимом SteadyShot™. При съемке видео в формате 4K с режимом Optical SteadyShoot (Active mode) стабилизации улучшается в 8 раз[6] по сравнению со стандартным режимом SteadyShot. Кроме того, камера ZV-1 совместима с рукояткой-штативом GP-VPT2BT Shooting Grip с беспроводным пультом дистанционного управления. Это обеспечивает дополнительное удобство и стабильность в работе с возможностью управления без проводов.

Передовые возможности для записи аудио и видео

Несмотря на компактный форм-фактор камера предлагает целый ряд возможностей для создания фильмов на профессиональном уровне, в том числе:

Запись видео в формате 4K с полноценным считыванием пикселей и без объединения пикселей (pixel binning), с использованием кодека XAVC S™ с высоким битрейтом [7] .

. Стандартный 3,5 мм микрофонный вход.

Поддержка стандартов Hybrid Log-Gamma (HDR) [8] / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3

/ S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3 Функция интервальной съемки (Interval Shooting) [9] для создания потрясающих покадровых видео [10] .

для создания потрясающих покадровых видео . Функция сверхскоростной записи Super Slow-Motion[11] с поддержкой записи на скорости до 1000 кадров в секунду [12] .

. Совместимость с функцией Movie Edit add-on [13] в мобильном приложении Imaging Edge™ для стабилизации изображения [14] при редактировании.

в мобильном приложении Imaging Edge™ для стабилизации изображения при редактировании. Поддержка выделения (Highlight) для редактирования соотношения сторон в режиме IG и т.д.

Возможность прямых трансляций

Создатели контента смогут превратить свою камеру ZV-1 в веб-камеру, подключив ее к компьютеру[15] через USB-порт. Таким образом, они могут взаимодействовать со своими подписчиками в режиме реального времени, используя передовые технологии обработки изображения и уникальную функциональность ZV-1.

Примечания: