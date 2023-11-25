Объектив Sony Zeiss Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071738
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-25/03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости на переднем ободе корпуса вокруг линзы, несколько пылинок под передней линзой (на качество не влияют).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136738
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив, универсальный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 4.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.35 м
Минимальный угол обзора 23 град.мин
Максимальный угол обзора 83 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 1806104
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.