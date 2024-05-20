Объектив Sony Carl Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00075772
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-20
Причина уценки:
без следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140772
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 55 мм
Макс. фокусное расстояние 55 мм
Кратность зума 1x
Фокусное расстояние фикс-объектива 55 мм
Особенности
автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 7
Число асферических элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 64.4 мм
Длина 70.5 мм
Вес 281
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
# 032021020283
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, документация, гар.талон до 24.11.2024
Гарантия 90 дней.