Объектив Sony Zeiss Sonnar T* E 24mm f/1.8 ZA (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071737
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-25/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136737
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.8 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 24 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м
Минимальный угол обзора 61 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 0202010
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда
Гарантия 90 дней.