Описание

Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись со скоростью до 400 Мбайт/с позволяет значительно продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с низким сжатием (All-Intra) или без сжатия (RAW). Высочайшая скорость чтения (до 440 Мбайт/с) обеспечивает быструю передачу данных на другие носители. Карта 120Gb QDG120F заменяет в производстве карту 128 Гб QDG128E, новая модель отличается высокопрочным корпусом.

Код товара: 137131

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5, вскрыта упаковка.

Комплектация: карта памяти, кейс, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.