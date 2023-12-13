Карта памяти Sony XQD 120 ГБ, чтение 440, запись 400 Мб/с (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072131
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-13
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Описание
Карта памяти XQD поколения 2.0, обладает еще более высокой скоростью чтения и записи: запись со скоростью до 400 Мбайт/с позволяет значительно продлить длину серии при непрерывной съемке в формате RAW, в несколько раз снизить время простоя, связанное с записью на карту памяти, а также вести запись 4K видео с низким сжатием (All-Intra) или без сжатия (RAW). Высочайшая скорость чтения (до 440 Мбайт/с) обеспечивает быструю передачу данных на другие носители. Карта 120Gb QDG120F заменяет в производстве карту 128 Гб QDG128E, новая модель отличается высокопрочным корпусом.
Код товара: 137131
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5, вскрыта упаковка.
Комплектация: карта памяти, кейс, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.