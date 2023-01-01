Описание

Sony XLR-K3M – обновленная версия аудиоадаптеров (микшеров) Sony XLR-K, по сравнению с XLR-K2 имеет несколько важных отличий. Во-первых, добавлен цифровой интерфейс для новых камер Sony (a7R IV, a7S III). По заявлению Sony, это обеспечивает более высокое качество звука – в самом адаптере используются качественный аналого-цифровой процессор (АЦП) Вторым отличие является поддержка TRS штекеров (6.3 мм), а третьим – дополнительный, третий микрофонный вход 3.5 мм (стерео). Таким образом, a7R IV и a7S III могут записывать 4 аудиоканала одновременно.

Модели, не поддерживающие цифровое аудио, также можно использовать: на корпусе имеется переключатель для работы в классическом аналоговом режиме. Главным требованием является наличие у камеры башмака Sony MI: питание осуществляется через камеру.

Как и прежде, основным назначением XLR-K3M является подключение к камере 2 микрофонов. Адаптер поддерживает наиболее распространенные интерфейсы XLR 3-pin и джек 6.3 мм. Переключения между моно и стерео нет, 2 микрофона будут всегда записываться на разные каналы в стерео. Новинкой является третий стереовход 3.5 мм, который, однако, не может работать с первыми двумя – либо-либо. При подключении адаптера к камере автоматически выключаются встроенные микрофоны, а также ее собственный микрофонный вход.

Адаптер XLR-K3M позволяет регулировать уровень звука отдельно по каждому микрофону. Есть режим Line (для подключения такого оборудования, как, к примеру, пульт звукорежиссера), аттенюатор для громких звуков, а также функция подачи на микрофон фантомного питания 48 Вольт. Для входа 3 (3.5 мм) предоставляется низковольтное питание (plug-in power). Фильтр низких частот двухступенчатый: 100 или 300 Гц.

В комплекте с адаптером идет направленный суперкардиоидный микрофон-пушка ECM-XM1.

Также в комплект впервые входит удлинительный выносной башмак, позволяющий ставить адаптер не на саму камеру, а немного в стороне от нее.