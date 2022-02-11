Широкоугольный конвертер Sony Wide Conversion x0.7 (б/у, состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00058132
Артикул : б/у-РнД КС 2022-02-11
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
3 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 123132
Широкий конвертер универсальный, на 52 резьбу.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: чехол
Гарантия 14 дней.