Кабель синхронизации Sony VMC-MM2 (уцененный)
Код товара:УТ-00089371
Артикул:VMCMM2.SYH (у)
Товар не найден
Описание
Кабель синхронизации VMC-MM2 позволяет синхронизировать между собой спуск затвора 2 камер Sony. Тем самым вы сможете сфотографировать момент с разных ракурсов или с разной перспективой. Ряд камер также могут запускать или останавливать запись видео (для этого в меню камеры должна быть доступна опция «запись видео по нажатию на спуск затвора»).
Камера должна быть оснащена разъемом синхронизации типа USB Multi. Полный список совместимых камер доступен на сайте производителя: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/index.php?area=us&lang=ru&cs_ref=slct_lang&mdl=VMC-MM2
- Длина кабеля: от 22 до 50 см
- Вес: 25 г