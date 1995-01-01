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Кабель синхронизации Sony VMC-MM2 (уцененный)

  • VMC-MM2
  • VMC-MM2
  • VMC-MM2
Код товара:УТ-00089371
Артикул:VMCMM2.SYH (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель синхронизации VMC-MM2 позволяет синхронизировать между собой спуск затвора 2 камер Sony. Тем самым вы сможете сфотографировать момент с разных ракурсов или с разной перспективой. Ряд камер также могут запускать или останавливать запись видео (для этого в меню камеры должна быть доступна опция «запись видео по нажатию на спуск затвора»).

Камера должна быть оснащена разъемом синхронизации типа USB Multi. Полный список совместимых камер доступен на сайте производителя: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/index.php?area=us&lang=ru&cs_ref=slct_lang&mdl=VMC-MM2

  • Длина кабеля: от 22 до 50 см
  • Вес: 25 г