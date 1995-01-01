Кабель синхронизации VMC-MM2 позволяет синхронизировать между собой спуск затвора 2 камер Sony. Тем самым вы сможете сфотографировать момент с разных ракурсов или с разной перспективой. Ряд камер также могут запускать или останавливать запись видео (для этого в меню камеры должна быть доступна опция «запись видео по нажатию на спуск затвора»).