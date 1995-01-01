AV-кабель Sony VMC-15MR2
Код товара : УТ-00073578
Артикул : VMC15MR2.SYH
590 ₽
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Описание
AV-кабель Sony VMC-15MR2 позволяет подключить вашу видеокамеру HandyCam или Action Cam к телевизору или монитору, оснащенному RCA интерфейсом («под колокольчики»), для просмотра видеозаписей на большом экране. Совместим с камерами, имеющими интерфейс USB Multi (USB Micro B). Длина кабеля 1.5 м.
Полный список совместимых камер можно посмотреть на сайте производителя:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/index.php?area=us&lang=ru&mdl=VMC-15MR2
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