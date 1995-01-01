Батарейная ручка Sony VG-C77AM для A77, A77 II и A99 II
Код товара : 00000049369
Артикул : VGC77AM.CE
Снят с продажи
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Описание
SONY VG-C77AM - батарейная ручка (или, как называет ее сам производитель - "ручка для вертикальной съемки") для зеркальных камер Sony A77 (SLT-A77), A77 II (ILCA-77M2) и A99 II (ILCA-99M2). Позволяет использовать сразу 2 аккумулятора NP-FM500H, что почти вдвое увеличивает время непрерывной работы фотоаппарата. Кроме того, ручка удобна в случае частого использования камеры в портретной ориентации. Имеет множество дублированных органов управления: два мультифункциональных диска, 5 функциональных кнопок, кнопка спуска затвора, джойстик и выключатель питания. Ручка обладает влагозащитой для использования в тяжелых погодных условиях.