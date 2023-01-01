Описание

Оригинальный батарейный блок для камер Sony совместим с двумя аккумуляторами NP-FZ100. Дополнительная спусковая кнопка для вертикальной съемки, два управляющих диска, кнопки AF-ON и AEL, С1 и С2, управляющий джойстик. Возможность зарядки аккумуляторов непосредственно в батарейном блоке через USB-разъем камеры.

Простое управление при съемке в вертикальной ориентации

На рукоятке VG-C4EM есть почти такие же элементы управления, как и на корпусе камеры. Кнопки имеют удобную форму и размер. Они оптимально расположены и изготовлены из того же материала, что и элементы на корпусе α7R IV. Поэтому в вертикальном положении управлять камерой кнопками на рукоятке так же комфортно, как и при помощи кнопок на корпусе.

Надежный захват

Инновационный дизайн рукоятки позволяет крепко держать камеру. Благодаря вертикальной рукоятке легче фокусироваться на объекте и композиции, поэтому вы можете снимать легко и непринужденно, держа камеру как горизонтально, так и вертикально.

Эффективное время работы

В вертикальную рукоятку VG-C4EM помещаются один или два аккумулятора NP-FZ100. При использовании двух аккумуляторов вместо одного камера работает примерно вдвое дольше. Оставшийся заряд аккумулятора отображается на ЖК-экране с шагом 1%. Когда заканчивается заряд одного аккумулятора, камера автоматически переключается на второй, не прерывая съемку.

Легкий, но в то же время прочный корпус из магниевого сплава

Покрытие VG-C4EM не уступает по прочности корпусу камеры α7R IV, поскольку они сделаны из одинакового магниевого сплава. При этом конструкция VG-C4EM легкая и не громоздкая.

Аккумуляторы или источник питания, подключенный через порт USB

Аккумуляторы вертикальной рукоятки можно заряжать через порт USB камеры, не отсоединяя рукоятку. Для длительной съемки к порту USB камеры можно подключить дополнительный источник питания (портативный аккумулятор или адаптер переменного тока).

Надежная защита от пыли и влаги

Для съемной рукоятки использован такой же герметик, как и для корпуса камеры, чтобы обеспечить защиту от пыли и влаги. Это повышает надежность камеры в целом.

Характеристики: