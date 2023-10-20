Описание

Код товара: 135918

Вертикальная рукоятка VG-C2EM для A7 II, A7R II и A7S II обеспечивает исключительную устойчивость камеры во время съемки. Наличие дополнительного аккумуляторного отсека (аккумулятор приобретается отдельно) позволяет значительно увеличить время непрерывной съемки и воспроизведения на 190 минут, а три назначаемые кнопки позволят получить быстрый доступ к часто используемым функциям.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

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Комплектация: Батарейная ручка, коробка, документы

Гарантия 14 дней.