Батарейная рукоятка Sony VG-C2EM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070918
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-20/01
Причина уценки:
Батарейная ручка без видимых следов эксплуатации, надорвана упаковка (коробка).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135918
Вертикальная рукоятка VG-C2EM для A7 II, A7R II и A7S II обеспечивает исключительную устойчивость камеры во время съемки. Наличие дополнительного аккумуляторного отсека (аккумулятор приобретается отдельно) позволяет значительно увеличить время непрерывной съемки и воспроизведения на 190 минут, а три назначаемые кнопки позволят получить быстрый доступ к часто используемым функциям.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# n/a
Комплектация: Батарейная ручка, коробка, документы
Гарантия 14 дней.