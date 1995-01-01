Батарейная ручка Sony VG-C2EM для A7 II

0 0 отзывов Код товара : УТ-00006144 Артикул : VGC2EM.CE7

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Устойчивость камеры при съемке благодаря вертикальной рукоятке VG-C2EM, специально разработанной для камеры α7II. Наличие дополнительного аккумуляторного отсека позволяет значительно увеличить время непрерывной съемки и воспроизведения на 190 минут, а три назначаемые кнопки позволят получить быстрый доступ к часто используемым функциям. Задать вопрос 3 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Отсек для двух аккумуляторов (аккумуляторы не входят в комплект)

Защита от пыли и влаги

Идеально подходит для горизонтальной и вертикальной съемки

Стабильная, регулируемая съемка

Три настраиваемые кнопки для назначения часто используемых функций

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