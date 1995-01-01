Батарейная ручка Sony VG-C2EM для A7 II
Код товара : УТ-00006144
Артикул : VGC2EM.CE7
3 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Отсек для двух аккумуляторов (аккумуляторы не входят в комплект)
Защита от пыли и влаги
Идеально подходит для горизонтальной и вертикальной съемки
Стабильная, регулируемая съемка
Три настраиваемые кнопки для назначения часто используемых функций
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