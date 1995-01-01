Батарейная ручка Sony VG-C1EM для A7/ A7S/ A7R

0 0 отзывов Код товара : УТ-00000330 Артикул : VGC1EM.CE

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Sony VG-C1EM батарейная ручка (название производителя: "ручка для вертикальной съемки"). Подходит для камер Sony Alpha a7 / a7S/ a7R. Позволяет использовать сразу 2 аккумулятора NP-FW50, что приблизительно вдвое увеличивает срок непрерывной работы фотоаппарата. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Sony VG-C1EM батарейная ручка (название производителя: "ручка для вертикальной съемки"). Подходит для камер Sony Alpha a7 / a7S/ a7R. Позволяет использовать сразу 2 аккумулятора NP-FW50, что приблизительно вдвое увеличивает срок непрерывной работы фотоаппарата. На ручке дублируется несколько органов управления: два диска, кнопка AEL, C1 и выключатель питания - для удобства съемки в портретной ориентации. Ручка обладает защитой от попадания внутрь пыли и влаги, для съемки в тяжелых погодных условиях.

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