Батарейная ручка Sony VG-C1EM для A7/ A7S/ A7R
Код товара : УТ-00000330
Артикул : VGC1EM.CE
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Описание
Sony VG-C1EM батарейная ручка (название производителя: "ручка для вертикальной съемки"). Подходит для камер Sony Alpha a7 / a7S/ a7R. Позволяет использовать сразу 2 аккумулятора NP-FW50, что приблизительно вдвое увеличивает срок непрерывной работы фотоаппарата. На ручке дублируется несколько органов управления: два диска, кнопка AEL, C1 и выключатель питания - для удобства съемки в портретной ориентации. Ручка обладает защитой от попадания внутрь пыли и влаги, для съемки в тяжелых погодных условиях.