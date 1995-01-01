Набор Sony VFA-305R1 Filter Adapter Kit для RX0 и RX0 II
Код товара : УТ-00073583
Артикул : VFA305R1.SYH
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Набор Sony VFA-305R1 для камер RX0 и RX0 II включает в себя адаптер для установки фильтров диаметром 30.5 мм, защитный светофильтр 30.5 мм и бленду. Для установки адаптера необходимо снять защитное стекло VF-SPR1. Защитный фильтр обладает многослойным просветлением, что предотвращает появление ореолов и бликов при съемке с контровым светом. Для дополнительной защиты от бликов используйте бленду. Бленда также отчасти помогает защитить поверхность светофильтра от брызг воды и механических повреждений.
Данный набор не может использоваться вместе с подводным боксом MPK-HSR1.