Описание

Набор Sony VFA-305R1 для камер RX0 и RX0 II включает в себя адаптер для установки фильтров диаметром 30.5 мм, защитный светофильтр 30.5 мм и бленду. Для установки адаптера необходимо снять защитное стекло VF-SPR1. Защитный фильтр обладает многослойным просветлением, что предотвращает появление ореолов и бликов при съемке с контровым светом. Для дополнительной защиты от бликов используйте бленду. Бленда также отчасти помогает защитить поверхность светофильтра от брызг воды и механических повреждений.

Данный набор не может использоваться вместе с подводным боксом MPK-HSR1.