Защита для объектива Sony VF-SPR1 для RX0 и RX0 II
Код товара : УТ-00073584
Артикул : VFSPR1.SYH
1 790 ₽
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Описание
Sony VF-SPR1 – запасное стекло для защиты объектива компактных камер RX0 и RX0 II. Служит для замены оригинального стекла, которое устанавливается на камеру на заводе, при его повреждении (появлении царапин, сколов, трещин). В комплекте идет ключ и набор болтиков для установки.
- Материалы: алюминий, минеральное оптическое стекло
- Размеры: 58.6 х 40.1 х 6.3 мм
- Вес: 12 г
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