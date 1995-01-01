Защита для объектива Sony VF-SPR1 для RX0 и RX0 II

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073584 Артикул : VFSPR1.SYH



Sony VF-SPR1 – запасное стекло для защиты объектива компактных камер RX0 и RX0 II. Служит для замены оригинального стекла, которое устанавливается на камеру на заводе, при его повреждении (появлении царапин, сколов, трещин). В комплекте идет ключ и набор болтиков для установки. Задать вопрос 1 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Sony VF-SPR1 – запасное стекло для защиты объектива компактных камер RX0 и RX0 II. Служит для замены оригинального стекла, которое устанавливается на камеру на заводе, при его повреждении (появлении царапин, сколов, трещин). В комплекте идет ключ и набор болтиков для установки. Материалы: алюминий, минеральное оптическое стекло

Размеры: 58.6 х 40.1 х 6.3 мм

Вес: 12 г

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