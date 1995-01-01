Светофильтр Sony VF-405MP, защитный, 40.5 mm

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073574 Артикул : VF405MP.SYH



Оригинальный светофильтр для объективов с диаметром резьбы 40.5 мм. Защищает переднюю линзу объектива от грязи и появления царапин. Многослойное просветляющее покрытие Zeiss T* обеспечивает светопропускаемость на уровне 98-99%, а также предотвращает появление бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Тонкая черненая оправа выполнена из алюминия. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный светофильтр для объективов с диаметром резьбы 40.5 мм. Защищает переднюю линзу объектива от грязи и появления царапин. Многослойное просветляющее покрытие Zeiss T* обеспечивает светопропускаемость на уровне 98-99%, а также предотвращает появление бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Тонкая черненая оправа выполнена из алюминия.

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