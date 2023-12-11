Объектив Sony Vario-Sonnar T* DT 16-80mm f/3.5-4.5 ZA (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072108
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-12-11
Причина уценки:
Крупная царапина и несколько мелких пятнышек на передней линзе, царапины и потёртости корпуса, износ резинок корпуса.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Идеальный выбор для первого знакомства с зум-объективами
Объектив SAL1680Z станет универсальным выбором для фотографов, снимающих на камеры формата APS-C. Фокусное расстояние (24–120 мм в полнокадровом эквиваленте) справится с любой съемочной задачей. Среди достоинств объектива: знаменитые оптические характеристики ZEISS и удобство работы, которые можно сравнить с возможностями дискретной оптики. Качество ZEISS для камер формата APS-C с байонетом А.
Минимальная дистанция фокусировки:
0.35м;
Максимальный коэффициент увеличения (x):
0,24x;
Диаметр фильтра (мм):
62 мм;
Вес:
445 г (15,7 унц.).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, крупная царапина и несколько мелких пятнышек на передней линзе, царапины и потёртости корпуса, износ резинок корпуса.
Комплектация: крышка задняя, бленда.
Гарантия 14 дней.