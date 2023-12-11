Описание

Идеальный выбор для первого знакомства с зум-объективами

Объектив SAL1680Z станет универсальным выбором для фотографов, снимающих на камеры формата APS-C. Фокусное расстояние (24–120 мм в полнокадровом эквиваленте) справится с любой съемочной задачей. Среди достоинств объектива: знаменитые оптические характеристики ZEISS и удобство работы, которые можно сравнить с возможностями дискретной оптики. Качество ZEISS для камер формата APS-C с байонетом А.



Минимальная дистанция фокусировки:

0.35м;

Максимальный коэффициент увеличения (x):

0,24x;

Диаметр фильтра (мм):

62 мм;

Вес:

445 г (15,7 унц.).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, крупная царапина и несколько мелких пятнышек на передней линзе, царапины и потёртости корпуса, износ резинок корпуса.

Комплектация: крышка задняя, бленда.

Гарантия 14 дней.