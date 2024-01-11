Описание

Цифровая зеркальная фотокамера. Основные характеристики:

Объектив — сменные объективы с байонетом A;

Матрица — КМОП 23,5 × 15,6 мм (Kf=1,53);

Разрешение — 6000 × 4000 (24 млн пикселей);

Диапазон ISO — 100—16000, расширение от 50 до 25600;

Зоны фокусировки — 15 датчиков (из них 3 крестовых);

Режимы автофокуса — TTL, метод разности фаз; покадровая, следящая, автоматический выбор; ручная;

Экспозиция — оценочный замер по 1200 зонам;

Режимы экспозамера — многозонный, центрально-взвешенный, точечный;

Затвор — с электронным управлением и вертикальным перемещением шторок в фокальной плоскости;

Диапазон выдержек — 30 — 1/4000 с, длительная; выдержка синхронизации 1/160 с;

Серийная съёмка — 3, 8 или 10 кадров в секунду;

Фотовспышка — встроенная подъёмная вспышка, башмак (нестандартный);

Баланс белого — автоматический, 8 предустановок, ручная установка, собственная настройка; коррекция;

Видоискатель — электронный OLED-экран, ок. 2,36 млн пикселей, 100 % кадра, увеличение 1,09, коррекция от –4,0 до +3,0 дптр;

Экран — поворачивающийся в двух плоскостях 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 920 000 пикселей;

Накопитель — Memory Stick PRO Duo и Secure Digital (поддержка SDHC, SDXC);

Размеры — 132 × 97 × 81 мм;

Вес — 543 г (корпус).



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: царапины, потёрости и запыления корпуса, износ покрытия дисплея/пыль и жировые следы на линзах, меклие царапины и потёртости корпуса, износ контактов и резинок корпуса; пробег 23 000.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, фильтр, сумка.

Гарантия 14 дней.