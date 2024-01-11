Зеркальный фотоаппарат Sony SLT-A65V + Sigma 30mm f/1.4 EX DC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072693
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-11
Причина уценки:
Царапины, потёрости и запыления корпуса, износ покрытия дисплея/пыль и жировые следы на линзах, меклие царапины и потёртости корпуса, износ контактов и резинок корпуса; пробег 23 000.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Цифровая зеркальная фотокамера. Основные характеристики:
Объектив — сменные объективы с байонетом A;
Матрица — КМОП 23,5 × 15,6 мм (Kf=1,53);
Разрешение — 6000 × 4000 (24 млн пикселей);
Диапазон ISO — 100—16000, расширение от 50 до 25600;
Зоны фокусировки — 15 датчиков (из них 3 крестовых);
Режимы автофокуса — TTL, метод разности фаз; покадровая, следящая, автоматический выбор; ручная;
Экспозиция — оценочный замер по 1200 зонам;
Режимы экспозамера — многозонный, центрально-взвешенный, точечный;
Затвор — с электронным управлением и вертикальным перемещением шторок в фокальной плоскости;
Диапазон выдержек — 30 — 1/4000 с, длительная; выдержка синхронизации 1/160 с;
Серийная съёмка — 3, 8 или 10 кадров в секунду;
Фотовспышка — встроенная подъёмная вспышка, башмак (нестандартный);
Баланс белого — автоматический, 8 предустановок, ручная установка, собственная настройка; коррекция;
Видоискатель — электронный OLED-экран, ок. 2,36 млн пикселей, 100 % кадра, увеличение 1,09, коррекция от –4,0 до +3,0 дптр;
Экран — поворачивающийся в двух плоскостях 3,0-дюймовый TFT-экран, ок. 920 000 пикселей;
Накопитель — Memory Stick PRO Duo и Secure Digital (поддержка SDHC, SDXC);
Размеры — 132 × 97 × 81 мм;
Вес — 543 г (корпус).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: царапины, потёрости и запыления корпуса, износ покрытия дисплея/пыль и жировые следы на линзах, меклие царапины и потёртости корпуса, износ контактов и резинок корпуса; пробег 23 000.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, фильтр, сумка.
Гарантия 14 дней.