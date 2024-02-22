Описание

Откройте для себя новые горизонты фотографии с камерой Sony SLT-A33 Kit 18-55mm. Этот комплект представляет собой идеальное решение для начинающих и опытных фотографов, предлагая невероятную комбинацию высокой производительности и удобства использования.

Снимайте с превосходным качеством изображения благодаря 14,2-мегапиксельному Exmor CMOS сенсору, который обеспечивает четкие и детализированные снимки даже в условиях низкого освещения. Технология Translucent Mirror позволяет камере мгновенно переключаться между режимами съемки и автофокусировки, обеспечивая быструю и точную фокусировку на объекте.

Компактный и легкий дизайн камеры делает ее идеальным спутником для путешествий и съемок на ходу. Широкий диапазон фокусного расстояния от 18 до 55 мм позволяет захватывать различные сцены, от пейзажей до портретов, с легкостью и элегантностью.

Независимо от вашего уровня опыта, Sony SLT-A33 Kit 18-55mm поможет вам раскрыть ваш творческий потенциал и создать профессиональные снимки, которые оставят впечатление.

14,2-мегапиксельный Exmor APS HD CMOS сенсор;

Технология Tru-Finder для электронного видоискателя;

Процессор изображения BIONZ;

Система быстрой и точной автофокусировки с 15 точками;

Диапазон ISO: 100-12800;

Встроенная стабилизация изображения SteadyShot Inside;

Видеосъемка Full HD 1080i AVCHD;

Экран LCD с поворотной и наклонной конструкцией размером 3 дюйма.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости, царапины и загрязнения.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, сумка.

Гарантия 14 дней.