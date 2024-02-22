Зеркальный фотоаппарат Sony SLT-A33 Kit 18-55mm f/3.5-5.6 SAM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073597
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-22
Причина уценки:
Небольшие потёртости, царапины и загрязнения.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Откройте для себя новые горизонты фотографии с камерой Sony SLT-A33 Kit 18-55mm. Этот комплект представляет собой идеальное решение для начинающих и опытных фотографов, предлагая невероятную комбинацию высокой производительности и удобства использования.
Снимайте с превосходным качеством изображения благодаря 14,2-мегапиксельному Exmor CMOS сенсору, который обеспечивает четкие и детализированные снимки даже в условиях низкого освещения. Технология Translucent Mirror позволяет камере мгновенно переключаться между режимами съемки и автофокусировки, обеспечивая быструю и точную фокусировку на объекте.
Компактный и легкий дизайн камеры делает ее идеальным спутником для путешествий и съемок на ходу. Широкий диапазон фокусного расстояния от 18 до 55 мм позволяет захватывать различные сцены, от пейзажей до портретов, с легкостью и элегантностью.
Независимо от вашего уровня опыта, Sony SLT-A33 Kit 18-55mm поможет вам раскрыть ваш творческий потенциал и создать профессиональные снимки, которые оставят впечатление.
14,2-мегапиксельный Exmor APS HD CMOS сенсор;
Технология Tru-Finder для электронного видоискателя;
Процессор изображения BIONZ;
Система быстрой и точной автофокусировки с 15 точками;
Диапазон ISO: 100-12800;
Встроенная стабилизация изображения SteadyShot Inside;
Видеосъемка Full HD 1080i AVCHD;
Экран LCD с поворотной и наклонной конструкцией размером 3 дюйма.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости, царапины и загрязнения.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, сумка.
Гарантия 14 дней.