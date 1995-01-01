Описание

Этот чрезвычайно быстрый и надежный внешний SSD-накопитель идеально подходит для повседневного использования фотографами, видеооператорами и авторами контента. Прочный алюминиевый корпус устройства с защитой от воды, пыли и ударов гарантирует безопасность данных даже в экстремальных условиях, а скорость записи и чтения до 1000 Мбит/с делает работу с данными ещё комфортнее. В комплект входят кабели USB-A и USB-C, а также 2 эластичные резиновые ленты, с помощью которых можно закрепить на корпусе кабели и / или небольшую записку.

Форм-фактор: 2.5"

Тип накопителя: SSD

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Объем памяти: 2 TБ 1

Скорость чтения данных: до 1000 Мбит/с

Скорость записи данных: до 1000 Мбит /с

Защита от пыли и влаги: IP67 (допускается кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м)

Ударопрочность: падение с высоты 3 метра

Прочность на кручение: 2000 кгс

Прочность на сдавливание: 6000 кгс

Системные требования: Windows 10, Windows 8.1, macOS 10.13-10.15 и выше

Питание: 5В 0.9А (через USB)

Размеры: 110 х 55 х 13 мм (с резиновыми лентами: 110 х 59 х 17 мм)

Вес: 130 г

Рабочая температура: от 5° до 40° С

Температура хранения: от -25° до +60° С

Влажность: не более 95% (без конденсации)

Комплект поставки:

Кабель USB 3.2 Gen 2 Type C - Type C, 45 см

Кабель USB 3.2 Gen 2 Type C - Type А, 45 см

Резиновые ленты - 2 шт.

Лист самоклеящихся этикеток

Документация

1 1 ТБ = 1000 000 000 000 байт.