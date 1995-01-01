Внешний SSD Sony SL-M2 2TB 1000 Mb/s
Код товара : УТ-00072684
Артикул : SLM2.SYM
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Этот чрезвычайно быстрый и надежный внешний SSD-накопитель идеально подходит для повседневного использования фотографами, видеооператорами и авторами контента. Прочный алюминиевый корпус устройства с защитой от воды, пыли и ударов гарантирует безопасность данных даже в экстремальных условиях, а скорость записи и чтения до 1000 Мбит/с делает работу с данными ещё комфортнее. В комплект входят кабели USB-A и USB-C, а также 2 эластичные резиновые ленты, с помощью которых можно закрепить на корпусе кабели и / или небольшую записку.
- Форм-фактор: 2.5"
- Тип накопителя: SSD
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
- Объем памяти: 2 TБ1
- Скорость чтения данных: до 1000 Мбит/с
- Скорость записи данных: до 1000 Мбит/с
- Защита от пыли и влаги: IP67 (допускается кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м)
- Ударопрочность: падение с высоты 3 метра
- Прочность на кручение: 2000 кгс
- Прочность на сдавливание: 6000 кгс
- Системные требования: Windows 10, Windows 8.1, macOS 10.13-10.15 и выше
- Питание: 5В 0.9А (через USB)
- Размеры: 110 х 55 х 13 мм (с резиновыми лентами: 110 х 59 х 17 мм)
- Вес: 130 г
- Рабочая температура: от 5° до 40° С
- Температура хранения: от -25° до +60° С
- Влажность: не более 95% (без конденсации)
Комплект поставки:
- Кабель USB 3.2 Gen 2 Type C - Type C, 45 см
- Кабель USB 3.2 Gen 2 Type C - Type А, 45 см
- Резиновые ленты - 2 шт.
- Лист самоклеящихся этикеток
- Документация
1 1 ТБ = 1000 000 000 000 байт.