Этот специализированный сверхширокоугольный конвертер для объектива FE 28 мм F2 расширяет фокусное расстояние до 21 мм. Этот конвертер специально разработан для полнокадрового объектива FE 28 мм F2, поэтому с его помощью можно добиться ощущения невероятной перспективы без потери детализации на всей площади кадра при съемке на любых фокусных расстояниях — от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки — без ущерба для качества изображения. Изысканный дизайн идеально сочетается с объективом, а его пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает максимальный уровень надежности.