Конвертер Sony SEL-075UWC широкоугольный для объектива FE 28mm f/2
Код товара : УТ-00004029
Артикул : SEL075UWC.SYX
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Этот специализированный сверхширокоугольный конвертер для объектива FE 28 мм F2 расширяет фокусное расстояние до 21 мм. Этот конвертер специально разработан для полнокадрового объектива FE 28 мм F2, поэтому с его помощью можно добиться ощущения невероятной перспективы без потери детализации на всей площади кадра при съемке на любых фокусных расстояниях — от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки — без ущерба для качества изображения. Изысканный дизайн идеально сочетается с объективом, а его пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает максимальный уровень надежности.
Фокусное расстояние (35 мм, APS-C): 21, 31.5 мм
Группы / элементы в объективе: 4/4
Угол обзора (APS-C): 68°
Угол обзора (35 мм): 92°
Минимальное значение диафрагмы (F): 22
Коэффициент увеличения: 0,15 (AF); 0,20 (MF)
Минимальная дистанция фокусировки: 0,24 (AF); 0,20 (MF)