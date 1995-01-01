Телеконвертер Sony SAL14TC, 1.4х

0 0 отзывов Код товара : 00000024150 Артикул : SAL14TC.AE

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Телеконвертер SAL14TC увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза без ущерба качеству изображения. На примере телеконвертера SAL14TC видно, что с его помощью можно значительно расширить диапазон фокусных расстояний и повысить универсальность использования одного или нескольких объективов, открывая новые возможности съемки. Снижает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции. Совместим только с определенными моделями оптики Sony A. Задать вопрос 17 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Телеконвертер SAL14TC увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза без ущерба качеству изображения. На примере телеконвертера SAL14TC видно, что с его помощью можно значительно расширить диапазон фокусных расстояний и повысить универсальность использования одного или нескольких объективов, открывая новые возможности съемки. Снижает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции. Совместим только с определенными моделями оптики Sony A. Совместимые модели: SAL135F28

SAL300F28G

SAL300F28G2

SAL500F40G

SAL70200G

SAL70200G2

SAL70400G

SAL70400G2

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