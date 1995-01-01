Телеконвертер Sony SAL14TC, 1.4х
Код товара : 00000024150
Артикул : SAL14TC.AE
17 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Телеконвертер SAL14TC увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза без ущерба качеству изображения. На примере телеконвертера SAL14TC видно, что с его помощью можно значительно расширить диапазон фокусных расстояний и повысить универсальность использования одного или нескольких объективов, открывая новые возможности съемки. Снижает светосилу объектива на 1 ступень экспозиции. Совместим только с определенными моделями оптики Sony A.
Совместимые модели:
- SAL135F28
- SAL300F28G
- SAL300F28G2
- SAL500F40G
- SAL70200G
- SAL70200G2
- SAL70400G
- SAL70400G2
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